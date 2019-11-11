Півзахисник «Зорі» дізнався про виклик у збірну України з новин



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Дмитро Іванісеня Фейсбук

Про виклик від Андрія Шевченка Дмитро Іванисеня прочитав на сайті УАФ

Півзахисник луганської «Зорі» Дмитро Іванисеня дізнався прот виклик до національної збірної України з новин. Футболіст прочитав інформацію про це на сайті Української асоціації футболу.

«Дізнався про це від Боді Михайличенка. Він зателефонував і запитав: «Тебе що, до збірної викликали»? А я був з родиною і нічого не знав. Зайшов на сайт і був шокований. Неймовірні емоції, не передати словами», - прокоментував виклик футболіст програмі «Профутбол».

Нагадаємо, збірна України зіграє 14 листопада в Запоріжжі товариський поєдинок проти команди Естонії, а 17 листопада зустрінеться на виїзді з Сербією в заключному матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.