Клуб «Динамо» зробив офіційну заяву щодо звинувачень у расизмі



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На полі найпомітнішою постаттю в складі «Динамо» був оборонець Денис Попов Фото із соцмереж

Кияни радять суперникам не розкидатися бездоказовими звинуваченнями

Клуб «Динамо» швидко відреагував на скандал з расистським відтінком, який трапився на 74-й хвилині матчу, в якому кияни у рамках 14-го туру української Прем’єр-ліги поступилися 0:1 донецькому «Шахтареві».

Суть скандалу описана в матеріалі «Грані буття. Чому «Шахтар» грає темою расизму не лише проти «Динамо», а й проти себе».

Заява ФК «Динамо»

Численними ЗМІ поширено офіційну заяву менеджменту одного з футбольних клубів-учасників матчу, в якій, безапеляційно, обвинувачуються уболівальники нашої команди, які ніби-то вчинили расистські та ксенофобські дії.

Футбольний клуб «Динамо» своїми діями та вчинками неодноразово наголошував на відданості принципам fair play, загальнолюдським цінностям. Боротьба з негативними проявами окремих індивідуумів є постійною. Проблема нетерпимості є актуальною не лише для окремих клубів, а й, на превеликий жаль, присутня на більшості активних фанатських секторів. Варто окремо зазначити надзвичайно важливу роль вітчизняної Асоціації футболу, боротьба якої з футбольним хуліганством зводиться лише до визначення розмірів грошових штрафів. Натомість, за усі роки не ініційовано жодного заходу, зустрічі, діалогу з представниками фан-середовища, лідерами уболівальницьких рухів.

Поділяючи занепокоєність наших донецьких колег у питаннях щодо дотримання норм людської моралі на спортивних аренах, вважаємо поспішним твердження про заздалегідь визначену провину вболівальників, в той час коли розслідування обставин цієї справи ще навіть не розпочалось.

З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції даних осіб не лише від футболу, а і від суспільства. Очікуємо на оприлюднення фото- та відеоматеріалів, які могли би пролити світло на усі обставини інциденту.



