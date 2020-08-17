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    Побив рекорд Шумахера: Гемілтон тріумфував на етапі Формули-1 в Іспанії

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    Святкування Гемілтона на подіумі призерів Формули-1 - Побив рекорд Шумахера: Гемілтон тріумфував на етапі Формули-1 в Іспанії
    Святкування Гемілтона на подіумі призерів Формули-1
    Twitter Формули-1

    Гемілтон продовжив тріумфальні виступи у Формулі-1

    Британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон став переможцем шостого етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 - Гран-Прі Іспанії.

    У Барселоні британець здобув четверту перемогу в сезоні, обійшовши на фініші представника «Ред Булл» Макса Ферстаппена та фіна Валттері Боттаса зі стайні «Мерседес».

    Далі у фінішному протоколі місця посіли: Ленс Стролл, Серхіо Перес, Карлос Сайнс, Себастьян Феттель, Албон, П’єр Гаслі та Ландо Норріс.

    Для «Мерседес» ця перемога стала п'ятою в сезоні.

    Крім того відзначимо, пілот «Мерседеса» Гемілтон вийшов на перше місце в історії Формули-1 за кількістю потраплянь на подіум за кар'єру – 156. Британець побив рекорд Міхаеля Шумахера (155). До топ-5 також потрапляють: Себастьян Феттель (120), Ален Прост (106) і Кімі Райкконен (103).

    Варто відзначити, що Гемілтон лідирує в загальному заліку нинішнього сезону – 132 очки. Другий Ферстаппен – 95.

    Читайте також: Гемілтон розкритикував гонки з одним піт-стопом.

    Джерело: Формула-1

    Формула-1 Льюїс Гемілтон Міхаель Шумахер
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