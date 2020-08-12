Титулований пілот Гемілтон розкритикував гонки з одним піт-стопом



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Гемілтон впевнено крокує до завоювання чергового чемпіонського титулу в Формулі-1 Світлина - «Grandprix247»

Шестиразовий чемпіон Формули-1 Гемілтон лідирує в гонці за сьому перемогу в сезоні

Пілот стайні «Мерседес» Льюїс Гемілтон повідомив про негативне ставлення до заїздів з одним піт-стопом після другого етапу в Сільверстоуні, повідомляє «Grandprix247».

«Друга гонка в Сільверстоуні вийшла більш захоплюючою через те, що ми перейшли на більш м'які склади. Це призвело до двох піт-стопів, - розповів британець. - Частина мене не хоче, щоб далі використовувалися м'які шини, адже ми знову можемо опинитися в аналогічній ситуації.

Але в кінцевому підсумку гонки з одним піт-стопом - це відстій. Думаю, в Формулі-1 не повинно бути Гран-прі з однією зупинкою в боксах. Це нецікаво уболівальникам. Чим більше піт-стопів, тим цікавіше. Я хочу, щоб гонки були складними, як друга на Сільверстоуні».

Крім того, Гемілтон, який переміг в п'яти з останніх шести чемпіонатів серед пілотів Формули-1, зізнався, що сподівається на подальший виклик та супротив від команди «Ред Булл».

Зазначимо, що Гемілтон набрав 107 очок і випереджає найближчого конкурента – Макса Ферстаппена («Ред Булл»), на 30 очок, лідирує в заліку пілотів Формули-1.

Джерело: grandprix247.com