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    Титулований пілот Гемілтон розкритикував гонки з одним піт-стопом

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    Гемілтон впевнено крокує до завоювання чергового чемпіонського титулу в Формулі-1 - Титулований пілот Гемілтон розкритикував гонки з одним піт-стопом
    Гемілтон впевнено крокує до завоювання чергового чемпіонського титулу в Формулі-1
    Світлина - «Grandprix247»

    Шестиразовий чемпіон Формули-1 Гемілтон лідирує в гонці за сьому перемогу в сезоні

    Пілот стайні «Мерседес» Льюїс Гемілтон повідомив про негативне ставлення до заїздів з одним піт-стопом після другого етапу в Сільверстоуні, повідомляє «Grandprix247».

    «Друга гонка в Сільверстоуні вийшла більш захоплюючою через те, що ми перейшли на більш м'які склади. Це призвело до двох піт-стопів, - розповів британець. - Частина мене не хоче, щоб далі використовувалися м'які шини, адже ми знову можемо опинитися в аналогічній ситуації.

    Але в кінцевому підсумку гонки з одним піт-стопом - це відстій. Думаю, в Формулі-1 не повинно бути Гран-прі з однією зупинкою в боксах. Це нецікаво уболівальникам. Чим більше піт-стопів, тим цікавіше. Я хочу, щоб гонки були складними, як друга на Сільверстоуні».

    Крім того, Гемілтон, який переміг в п'яти з останніх шести чемпіонатів серед пілотів Формули-1, зізнався, що сподівається на подальший виклик та супротив від команди «Ред Булл».

    Зазначимо, що Гемілтон набрав 107 очок і випереджає найближчого конкурента – Макса Ферстаппена («Ред Булл»), на 30 очок, лідирує в заліку пілотів Формули-1.

    Читайте також: Гемілтон святкував виграш Гран-прі з проколом шин. 

    Джерело: grandprix247.com

    Формула-1 Льюїс Гемілтон Макс Ферстаппен
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