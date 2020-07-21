Експілот Формули-1 потрапив у важке ДТП. За його життя боряться лікарі



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Алекс Дзанарді втратив ноги 24-річним Світлина - Ronal Group

Алекс Дзанарді знаходився у стані штучної коми майже місяць

Екс-пілота Формули-1 Алессандро Дзанарді успішно вивели зі стану штучної коми, після чого він був переведений в спеціалізований центр відновлення і функціональної реабілітації. Про це повідомляє Motorsport Week.

«Наші фахівці будуть і далі допомагати цій надзвичайній людині і його сім'ї на наступних етапах лікування. Ми будемо повністю в їх розпорядженні. Я щиро дякую нашій команді, яка подбала про Алекса, продемонструвавши високий професіоналізм. Він провів у нашій лікарні більше місяця і переніс три хірургічних втручання. Стабільність життєво важливих параметрів дозволила нам призупинити седативний ефект і перевести його в іншу установу для неврологічної реабілітації. Сім'я Алекса проявила надзвичайну силу – це дорогоцінний дар, який повинен стати основним супутником на їхньому новому шляху, що почався сьогодні», - заявив директор госпіталю в Сієні Вальтере Джованні.

19 червня 53-річний Дзанарді отримав травми в результаті зіткнення з вантажівкою. Ветерана автоспорту евакуювали з місця події за допомогою гелікоптера і екстрено доставили в найближчу лікарню.

Нагадаємо, що в 2001 році італієць втратив обидві ноги в результаті аварії в гонці CART. Незважаючи на важкі травми, він зумів повернутися в спорт і виступав в чемпіонаті WTCC та інших серіях. У 2016 році здобув золото на Паралімпіаді. Торік Дзанарді взяв участь в етапі турінговій серії DTM.