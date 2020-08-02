Формула-1. Гемілтон виграв Ган-прі Великобританії з проколом пере фінішем



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Льюїс Гемілтон у поточному сезоні виглядає просто нестримним Світлина - F1 news

Домінування Mercedes залишається тотальним

На автодромі у Сільверстоуні завершилася гонка четвертого етапу чемпіонату світу Формули-1 Ґран-прі Великобританії. Її переможцем впевнено став пілот Mercedes британець Льюїс Гемілтон.

Другим фінішував гонщик Red Bull Макс Ферстаппен із Нідерландів. Третім став пілот Ferrari Шарль Леклер, який представляє Королівство Монако.

Напарник Гемілтона фін Валттері Боттас за два кола до фінішу отримав прокол і втратив місце в очковій зоні. Такі ж проблеми виникли і у Люїса Гемілтона, проте він зміг з проколом доїхати до фінішу першим.

Для Льюїса ця перемога – третя на чотирьох етапах чемпіонату-2020. Не на вершині п’єдесталу він був лише на стартовому Ґран-прі Австрії, де фінішував четвертим. Гемілтон лідирує в загальному заліку з 88-ма очками в активі. Другим із 30-очковим відставанням іде Боттас, який власне тоді в Австрії й переміг. Найкращий після пілотів Mercedes Ферстаппен має 52 очки. Четвертим іде британець Ландо Норріс із McLaren-Renault, в якого 36 пунктів. Він на домашньому Ґран-прі фінішував п’ятим.