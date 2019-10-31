Подвійні стандарти в матчі «Динамо» - «Шахтар». Кого мали вилучати? (відео)



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Окремі рішення арбітра Віктора Копієвського викликали подив Іван Вербицький

Окрім власне гри, великий резонанс викликали окремі рішення арбітра Класичного дербі

Вчора, 30 жовтня, на НСК «Олімпійський» у Києві команда київського «Динамо» обіграла донецький «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубка України.

Окрім того, що вражаючим за драматизмом був сам поєдинок, великий резонанс викликали окремі рішення арбітра Віктора Копієвського. Особливо в контексті трактування ним епізодів, які заслуговували чи не заслуговували на вилучення.

На дев'ятій хвилині рефері покарав донеччанина Тараса Степаненка жовтою карткою за навмисний підкат ззаду, тоді як киянина Володимира Шепелєва на 89-й хвилині у ситуації, яка виглядає набагато м'якшою, вилучив.

Висновок кожен зможе зробити сам, переглянувши відео.

Зауважимо, що Степаненко матчу таки не дограв, отримавши друге попередження уже в додатковий час.