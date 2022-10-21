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Поєдинок «Шахтаря» в УПЛ перенесли на грудень: оголошено причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Поєдинок «Шахтаря» в УПЛ перенесли на грудень: оголошено причину
«Гірники» заробляють кошти для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Матч УПЛ перенесли через щільний графік «Шахтаря»

Матч дев'ятого туру української Прем'єр-ліги між «Минаєм» та «Шахтарем» перенесено на грудень. Про це розповів головний тренер закарпатців Володимир Шаран, пише ua-football.com.

«Шахтар» звернувся до «Минаю» з проханням перенести матч через участь у Лізі чемпіонів і закарпатський клуб погодився. Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів «гірники» зіграють на виїзді із «Селтіком» 25-го жовтня. Раніше через участь донецького клубу до ЛЧ було перенесено матч 6-го туру «Шахтар» – «Львів».

«Ми пішли назустріч, тому що донеччани дуже багато роблять для українського футболу і заробляють гроші, які, зокрема, витрачають на ЗСУ. Наша гра з «гірниками» пройде у грудні», – сказав Шаран.

Раніше Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Володимир Шаран УПЛ ФК «Минай»

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