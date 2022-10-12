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Вболівальники на матчі «Шахтаря» влаштували зворушливий перформанс (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вболівальники на матчі «Шахтаря» влаштували зворушливий перформанс (відео)
Початок матчу запам'ятається усім глядачам
скріншот з відео

Футбольний світ підтримує Україну

Під час вчорашнього матчу Ліги чемпіонів, у якому донецький «Шахтар» приймав мадридський «Реал», вболівальники вирішили показати єдність українського та польського народів.

Перед початком гри, яка проходила у Варшаві на стадіоні Війська Польського, у трансляцію потрапив перформанс глядачів, що на стадіони утворили український та польський прапори.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький «Шахтар» приймав мадридський «Реал».

Зустріч завершилась із рахунком 1:1. Голи на своєму рахунку записали Олександр Зубков, який вивів доннечан уперед, та Антоні Рюдігер, який зумів зрівняти рахунок на останній хвилині матчу. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Шахтар»

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