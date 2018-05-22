Поліція проводить затримання гравців і тренерів, які підозрюються в організації договірних матчів

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Українські правоохоронні органи провели більше 50 обшуків

В Україні у вівторок, 22 травня, зранку відбулась масова облава на організаторів договірних матчів.

Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків у дев’яти областях України, інформує «Футбол 24».

За інформацією слідства, мова йде про п’ять злочинних організованих груп.

Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів.

Імена затриманих футбольних осіб ще невідомі.

Однак, за даними FootballHub, обшуки за підозрою в організації договірних матчів відбулися в Олександра Севідова, тренера МФК «Миколаїв» Руслана Забранського.

А також в арбітрів Євгена Арановського, Віктора Арановського, Олександра Павлюка й Олександра Сахна.

Увага обшук

Масові обшуки можливих організаторів договірняків. Серед підозрюваних тренери: Олександр Севідов, Руслан Забранський; арбітри: брати Арановські, Олександр Павлюк і Олександр Сахноhttps://t.co/pFJ2ifNIrc pic.twitter.com/K3fr02CQKU — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 травня 2018 р.

За інформацією FootballHub, обшуки підозрюваних в організації договірних матчів стосувались 35 клубів.

Обшуки правоохоронців дістались навіть помешкання футболіста «Балкан» Олександра Райчева.

За інформацією Betnews365, ряд українських арбітрів підозрюється у тому, що вони робили ставки на поєдинки, які самі ж і судили. Більш того, керівництво Федерації футболу України було в курсі цієї проблеми – інші арбітри повідомляли про подібні випадки босам ФФУ.