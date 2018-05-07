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    Головний тренер «Оболонь-Бровар» нецензурно прокоментував дії арбітра в матчі з «Балканами» (відео)

    П'ятенко не зміг стримати свого обурення від дій арбітра
    Головний тренер «Оболонь-Бровар» Володимир П'ятенко не стримував себе під час післяматчевого коментаря після матчу з «Балканами» (0: 0). Зокрема, П'ятенко не стримував себе у виразах на адресу головного арбітра матчу Олександра Каленкова. Наставник «пивоварів» після матчу 32-го туру Першої ліги з Балканами (0:
    • Сьогодні, 14:54
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    Володимир П'ятенко
    Володимир П'ятенко

    П'ятенко не зміг стримати свого обурення від дій арбітра

    Головний тренер «Оболонь-Бровар» Володимир П'ятенко не стримував себе під час післяматчевого коментаря після матчу з «Балканами» (0: 0).

    Зокрема, П'ятенко не стримував себе у виразах на адресу головного арбітра матчу Олександра Каленкова.

    Наставник «пивоварів» після матчу 32-го туру Першої ліги з Балканами (0: 0) не зміг стримати свого обурення від дій арбітра.

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