Головний тренер «Оболонь-Бровар» нецензурно прокоментував дії арбітра в матчі з «Балканами» (відео)

П'ятенко не зміг стримати свого обурення від дій арбітра

Головний тренер «Оболонь-Бровар» Володимир П'ятенко не стримував себе під час післяматчевого коментаря після матчу з «Балканами» (0: 0). Зокрема, П'ятенко не стримував себе у виразах на адресу головного арбітра матчу Олександра Каленкова. Наставник «пивоварів» після матчу 32-го туру Першої ліги з Балканами (0:



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Володимир П'ятенко

П'ятенко не зміг стримати свого обурення від дій арбітра

Головний тренер «Оболонь-Бровар» Володимир П'ятенко не стримував себе під час післяматчевого коментаря після матчу з «Балканами» (0: 0).

Зокрема, П'ятенко не стримував себе у виразах на адресу головного арбітра матчу Олександра Каленкова.

Наставник «пивоварів» після матчу 32-го туру Першої ліги з Балканами (0: 0) не зміг стримати свого обурення від дій арбітра.