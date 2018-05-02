Легендарний український тренер став телеведучим (відео)
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Віталій Кварцяний
На місцевому телебачені Волині з'явився новий проект
Легендарний український тренер Віталій Кварцяний освоює для себе нову професію телеведучого.
На місцевому телебачені Волині з'явився новий проект «Тайм з Кварцяним».
Програма виникла за співпраці Волинської федерації футболу включно з її головою Віталієм Кварцяним, та телеканалу «Аверс».
В ефірі протягом 45 хвилин Віталій Кварцяний разом з ведучим обговрюють проблеми волинського футболу.
Джерело: Футбол 24