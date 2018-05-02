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    Легендарний український тренер став телеведучим (відео)

    На місцевому телебачені Волині з'явився новий проект
    Легендарний український тренер Віталій Кварцяний освоює для себе нову професію телеведучого. На місцевому телебачені Волині з'явився новий проект «Тайм з Кварцяним». Програма виникла за співпраці Волинської федерації футболу включно з її головою Віталієм Кварцяним, та телеканалу «Аверс». В ефірі протягом 45 хвилин Віталій
    • Сьогодні, 18:31
    • Розсилка
    Віталій Кварцяний
    Віталій Кварцяний

    На місцевому телебачені Волині з'явився новий проект

    Легендарний український тренер Віталій Кварцяний освоює для себе нову професію телеведучого.

    На місцевому телебачені Волині з'явився новий проект «Тайм з Кварцяним».

    Програма виникла за співпраці Волинської федерації футболу включно з її головою Віталієм Кварцяним, та телеканалу «Аверс».

    В ефірі протягом 45 хвилин Віталій Кварцяний разом з ведучим обговрюють проблеми волинського футболу.

    Джерело: Футбол 24

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