Полишений Коломойським ФК «Дніпро» припинив існування



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Ігор Коломойський. Весело ж... Лівий берег

Оцініть красу гри Ігоря Валерійовича!

На жаль, це сталося. Заснований у далекому 1928 році легендарний футбольний клуб «Дніпро» припинив існування.

Початок кінця видатного колективу співпав з початком активної політичної діяльності його тодішнього власника Ігоря Коломойського, тобто навесні 2014 року. Захопившись діяльністю на посаді голови Дніпровської облдержадміністрації, а потім протистоянням з президентом України Петром Порошенком, Ігор Валерійович облишив клуб напризволяще. Він не бажав виплачувати старі борги і не платив команді в ході сезону-2014/2015. А та на диво грала так добре, що дійшла до фіналу Ліги Європи і лише там поступилася іспанській «Севільї».

Втім, такі успіхи на Коломойського не вплинули. Він примудрився не просто розпустити команду, а майже нічого за цілу групу талановитих футболістів не заробити.

У підсумку клуб через систематичну заборгованість перед гравцями і тренерами потрапив під санкції УЄФА. В жовтні 2016-го з дніпрян було знято шість турнірних очок.

Після вильоту клубу навесні 2017-го в першу лігу Коломойський зробив «хід конем»: руками нардепа від «Народного фронту» Юрія Берези створив новий СК «Дніпро-1», який у супереч всім регламентним нормам паралельно з «канонічним» «Дніпром», котрий через борги понизили до другої ліги, сходу отримав професійний статус.

Логіка Коломойського була проста: ліквідувавши старий клуб, він тим самим «прощав» усі борги і розпочинав футбольну діяльність з чистого листа. Всі це розуміли, але ніхто не протидіяв.

У підсумку «Дніпро» в сезоні-2018/2019 пробував зберегтися через аматорський статус, а штучний СК «Дніпро-1» за два роки підвищився спершу до першої ліги, а зараз уже і в Прем'єр-лігу. Коломойський, за інформацією «Главкома», виділив на клуб мільйон доларів.

І ось тепер «Дніпра» не буде уже й серед аматорів. Клуб не заявився в любительський чемпіонат України, а замість нього там буде виступати СК «Дніпро-1-Борисфен», в якому гратимуть футболісти, які вже переросли дитячо-юнацьку футбольну лігу.