Четвертий номер списку «Слуги народу» заявив, що не поважає Коломойського



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Кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» Давид Арахамія

Арахамія наголосив, що перш ніж погодитися приєднатися до президентської партії, питання її зав’язків з Коломойським було одним з вирішальним для нього

Четвертий номер у виборчому списку «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що не поважає олігарха Ігоря Коломойського

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я не поважаю Коломойського. Бо коли я прилетів у Дніпро і побачив, у якому стані Дніпровський аеропорт, якщо це рідне місто такої заможної людини, то я вважаю, що йому просто «по фігу». Якщо йому «по фігу» на своє місто, то як йому може бути не "по фігу" на свою країну?» – сказав Арахамія, відомий своєю підприємницькою та волонтерською діяльністю.

Арахамія наголосив, що перш ніж погодитися приєднатися до президентської партії, питання її зав’язків з Коломойським було одним з вирішальним для нього.

«Дві речі, які мене турбували перед тим, як я міг погодитися чи не погодитися приєднуватися до команди. Це зв’язки з Коломойським. І друге – це ставлення до Росії. Тобто дві мої червоні лінії. З Коломойським – він (Зеленський – ред.) мені відверто сказав, що вони партнери по «Кварталу» були, не партнери, а він надавав канал, час, тому вони знайомі. Але каже: ти ще подивишся, коли з часом побачиш мої зв’язки з Коломойським з точки зору, як я буду діяти», – сказав Арахамія.

Кандидат у депутати зазначив, що сам ніяк не пов’язаний з олігархом, і додав, що познайомився з ним багато років тому, коли співпрацював із «Приватбанком».

«Я кажу завжди, що я з Коломойським знайомий через «Приват-24», і то в минулому. Я бачився з Коломойським у 2014 році. Була перша зустріч волонтерів з президентом Порошенком. Коломойський був тоді губернатором. І всі губернатори у першому ряду сиділи», – сказав Арахамія.