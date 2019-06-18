У Вуглепром повертаються «смотрящіє» з команди Олександра Януковича, - блогер



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Як повідомив блогер Сазонов, Коломойський повернув у Вуглепром людину Януковича

Питання енергетики в Україні буде курирувати людина, яка займалася вугільною галуззю при президенті Януковичі і вважається «людиною сім'ї» - Сергій Кузяра. Про це пише блогер Кирило Сазонов.

Посилаючись на статтю, Сазонов заявив, що матеріали для недавнього засідання РНБО, де в тому числі, обговорювалися питання енергетики, секретарю РНБО Олександру Данилюку готували дві людини - представник президента в Кабміні Андрій Герус і ексрадник міністрів енергетики при Януковичі і Петрі Порошенку Сергій Кузяра.

У статті, на яку посилається Кирило Сазонов, йдеться про те, що протягом останніх 10-15 років Сергій Кузяра грав не останню роль у роботі вугільної галузі і впровадив кілька корупційних схем. Зокрема, схему з «шахтами-двійниками». Її суть в тому, що на базі держпідприємства створюється однойменне ТОВ, яке працює на пластах держшахти, при цьому всі операційні витрати, включаючи купівлю обладнання, лягають на плечі ДП, яке показує збитки. В результаті цієї діяльності з держвласності були виведені пласти майже всіх прибуткових держшахт.

Також в публікації йдеться, що Сергія Кузяру вважають менеджером Олександра Януковича. У 2014 році його звинувачували в організації схем незаконного постачання вугілля з Росії через окуповані території України. Суть схеми полягала в тому, що вугілля, видобуте в так званих «ДНР» і «ЛНР», вивозилось у Росію, а потім продавалося Україні через кіпрську офшорну компанію.

Як пише Кирило Сазонов, кандидатуру Кузяри в команду нового президента просував олігарх Ігор Коломойський, у якого великі інтереси в енергетиці.

«Йдеться зокрема про Сергія Кузяру, справи давно минулих днів і плани на перспективу. При чому тут Ігор Коломойський? По-перше, повернутися і взяти галузь під контроль не можна без серйозної підтримки Банкової. А в те, що сам Зеленський швидко вник у тему, і погодився на комбінації, я ні за що не повірю. Чи не його специфіка. А ось Ігор Валерійович енергетикою цікавиться дуже активно», - резюмував Кирило Сазонов.

У свою чергу, в публікації згадується, що в 2014 році Кузяра брав участь в «віджиманні» шахти «Краснолиманська» в інтересах Коломойського.

Як повідомлялося, восени 2018 року Сергій Кузяра був призначений главою Української частини Українсько-китайської ділової ради.