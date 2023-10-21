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Помер один із найкращих футболістів світу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Помер один із найкращих футболістів світу
За англійську збірну Чарльтон зіграв 106 поєдинків та записав на свій рахунок 49 забитих м'ячів
фото: Associated Press

Легенді футболу було 86 років. Останні миті свого життя він провів у сімейному колі

У суботу, 21 жовтня, помер знаменитий англійський футболіст Боббі Чарльтон. Про це повідомляє BBC. Легенді футболу було 86 років. Останні миті свого життя він провів у сімейному колі.

«Ми з глибоким сумом повідомляємо, що сер Боббі мирно помер рано вранці в суботу. Він перебував в оточенні своєї сім'ї», – ідеться в заяві його близьких.

Боббі Чарльтон прославився у складі «Манчестер Юнайтед», якому присвятив 17 років своєї кар'єри. У 606 матчах за «червоних дияволів» він забив 199 голів.

У складі «Манчестер Юнайтед» він тричі виграв чемпіонат Англії, раз виграв Кубок чемпіонів і Кубок Англії, чотири рази завоював Суперкубок Англії.

Від 1968-го до 1970 року Чарльтон виступав за збірну Англії, яку 1966 року привів до перемоги на домашньому чемпіонаті світу.

За підсумками 1966 року Боббі був визнаний найкращим гравцем Європи та отримав «Золотий м'яч».

Помер один із найкращих футболістів світу фото 1

За англійську збірну Чарльтон зіграв 106 поєдинків та записав на свій рахунок 49 забитих м'ячів.

Чарльтон є одним із тих, хто вижив у Мюнхенській авіакатастрофі 1958 року, в якій загинули гравці та тренерський штаб «Манчестер Юнайтед».

Раніше менеджер відомого італійського співака та автора пісень Тото Кутуньйо повідомив, що артист помер у віці 80 років. 

 

Теги: Манчестер Суперкубок Боббі Чарльтон

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