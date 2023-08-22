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Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо
фото з відкритих джерел

Кутуньо у 1990 році переміг на Євробаченні, що і принесло йому популярність

Менеджер відомого італійського співака та автора пісень Тото Кутуньйо повідомив у вівторок, що артист помер у віці 80 років. Про це повідомляє ANSA.

Кутуньйо, справжнє ім’я якого Сальваторе, помер у міланській лікарні Сан-Раффаеле «після тривалої хвороби, яка загострилася в останні кілька місяців», повідомив його менеджер Даніло Манкузо.

Співак, популярність якому принесла композиція L`Italiano (1983 рік), переміг у пісенному конкурсі Євробачення 1990 року з піснею Insieme:1992.

Також Кутуньйо двічі перемагав на Пісенному фестивалі в курортному італійському місті Санремо.

Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо фото 1

Нагадаємо, після тривалої хвороби нещодавно помер актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко.

Теги: Італія співак

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