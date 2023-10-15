Помер легендарний український співак
Серце Олександра Вострякова перестало битися на 80-му році життя
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо про смерть видатного українського співака, соліста Національної опери України Олександра Вострякова.
Сумну звістку повідомила пресслужба Національної опери України, в якій Олександр Андрійович прослужив 30 років.
«Із глибоким сумом сповіщаємо, що 14 жовтня 2023 року на 80-му році життя через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Андрійовича Вострякова», – ідеться у повідомленні.
Колеги Олександра Андрійовича згадують його, як життєлюбну і життєрадісну людину.
Олександр Востряков у 70-ті роки був викладачем і солістом Харківського ДАТОБ ім. М. Лисенка, у 1976–1983 роках – солістом Дніпропетровського театру опери та балету. Впродовж трьох десятиліть – від 1983 до 2012 був провідним солістом Національної опери України.
Окрім того, колеги Олександра Андрійовича зазначають, що він був чудовим викладачем – від 1990 року Востряков викладав сольний спів у Київській консерваторії ім. П. Чайковського.
За період своєї роботи в Національній опері України Олександр Востряков виконав близько п'ятдесяти партій в операх різних композиторів, зокрема партію Хозе в опері «Кармен» Жоржа Бізе, Герцога в опері «Риголетто» Джузеппе Верді, Богуна в опері «Богдан Хмельницький» К. Данькевича та багатьох інших.
Попрощатися з Олександром Востряковим можна буде 17 жовтня в парадному фойє Національної опери України.
Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.
Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.
Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.
До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.
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