Помер легендарний український співак

За період своєї роботи в Національній опері України Олександр Востряков виконав близько п'ятдесяти партій в операх різних композиторів

Серце Олександра Вострякова перестало битися на 80-му році життя

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо про смерть видатного українського співака, соліста Національної опери України Олександра Вострякова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумну звістку повідомила пресслужба Національної опери України, в якій Олександр Андрійович прослужив 30 років.

«Із глибоким сумом сповіщаємо, що 14 жовтня 2023 року на 80-му році життя через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Андрійовича Вострякова», – ідеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колеги Олександра Андрійовича згадують його, як життєлюбну і життєрадісну людину.

Олександр Востряков у 70-ті роки був викладачем і солістом Харківського ДАТОБ ім. М. Лисенка, у 1976–1983 роках – солістом Дніпропетровського театру опери та балету. Впродовж трьох десятиліть – від 1983 до 2012 був провідним солістом Національної опери України.

Олександр Востряков фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Окрім того, колеги Олександра Андрійовича зазначають, що він був чудовим викладачем – від 1990 року Востряков викладав сольний спів у Київській консерваторії ім. П. Чайковського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За період своєї роботи в Національній опері України Олександр Востряков виконав близько п'ятдесяти партій в операх різних композиторів, зокрема партію Хозе в опері «Кармен» Жоржа Бізе, Герцога в опері «Риголетто» Джузеппе Верді, Богуна в опері «Богдан Хмельницький» К. Данькевича та багатьох інших.

2021 року Олександр Востряков відзначив 55-річчя творчого шляху фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Попрощатися з Олександром Востряковим можна буде 17 жовтня в парадному фойє Національної опери України.

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.

Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.