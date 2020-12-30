Росіянин Повєткін, якого вже перемагав Кличко, розповів, чи хоче битися з Усиком

Про можливу зустріч Усика і Повєткіна повідомлялося в серпні цього року

41-річний Повєткін – володар пояса тимчасового чемпіона світу за версією WBC, а також почесного пояса WBC Diamond

Російський боксер Олександр Повєткін оцінив ймовірність проведення бою з українцем Олександром Усиком.

Повєткін назвав Усика хорошим і сильним боксером, однак відмовився битися з ним.

«Хіба більше ні з ким? У нас з ним хороші приятельські стосунки», – додав боксер.

Повєткін зазначив, що крім Усика ще є боксери, з якими він не захотів би вийти на ринг, але не назвав імен.

«Важко сказати... Але такі боксери, звичайно, є. При цьому скажу так: я ніколи не вибирав суперника. Ну ось залишимося ми удвох з Усиком, і тоді нам доведеться боксувати ... Але, сподіваюся, цього не буде», – додав російський боксер.

Про можливу зустріч Усика і Повєткіна повідомлялося в серпні цього року. Зазначалося, що Всесвітня боксерська рада (WBC) готова схвалити бій. Тоді ж глава компанії «Світ боксу» і промоутер Повєткіна Андрій Рябінський заявив, що спортсмени дуже добре спілкуються і поважають один одного, в зв'язку з чим вони не зможуть з'ясовувати стосунки на рингу.

Нагадаємо, що 41-річний Повєткін – володар пояса тимчасового чемпіона світу за версією WBC, а також почесного пояса WBC Diamond. На його рахунку 36 перемог в кар'єрі, 25 з них – нокаутом.

Усик займає друге місце в рейтингу WBC, поступаючись Діонтею Вайлдеру. Він непереможений боксер – в його активі 17 перемог на професійному рингу.

Варто зазначити, що Повєткіним вже проводив бій з іншим українцем Володимиром Кличком. Бій пройшов 5 жовтня 2013 року в Москві, перемогу одноголосним рішенням суддів здобув українець.