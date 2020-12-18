Українець Митрофанов переміг «Привида» і завоював титул WBO

Митрофанов виграв одноголосним рішенням суддів

Український боксер Дмитро Митрофанов переміг британця Асінья Байфілд на прізвисько «Привид» та здобув чемпіонський пояс WBO Oriental у першій середній вазі.

Митрофанов виграв бій одноголосним рішенням суддів - 96-94, 98-94, 99-92.

Бій відбувся 18 грудня в рамках боксерського шоу під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation.

Для Митрофанова це перший титул у кар'єрі. Він провів 11 поєдинків на професійному рингу, 10 із яких виграв і лише один закінчився внічию.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Байфілд дебютував на професіональному ринзі у 2015 році. За свою кар’єру здобув 14 перемог у 19 поєдинках, 6 із яких нокаутами.

Завдяки цій перемозі Митрофанов потрапить до топ-15 світового рейтингу WBO і отримає формальне право участі у чемпіонських боях.