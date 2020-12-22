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    Ф’юрі і кривдник Ломаченка Лопес визнані боксерами року за версією The Ring

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    Лопес сенсаційно переміг Ломаченка у жовтні цього року - Ф’юрі і кривдник Ломаченка Лопес визнані боксерами року за версією The Ring
    Лопес сенсаційно переміг Ломаченка у жовтні цього року

    Непереможений Циганський король Тайсон Ф’юрі не виходив на ринг з лютого

    Боксерський журнал The Ring визначив кращих боксерів 2020 року.

    Дане звання розділили відразу два спортсмена – абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 KO) і чемпіон світу в хевівейті Тайсон Ф’юрі (30-0-1, 18 KO).

    Американець зібрав всі пояси (WBA, WBC, WBO і IBF) після сенсаційної перемоги над Василем Ломаченком одноголосним рішенням суддів у жовтні. За бій Лопес заробив півтора мільйона доларів.

    Непереможений Циганський король не виходив на ринг з лютого. В останньому бою Тайсон завоював чемпіонський пояс WBC, нокаутувавши Деонтея Вайлдера.

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: бокс Василь Ломаченко Тайсон Ф'юрі Теофімо Лопес
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