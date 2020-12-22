Ф’юрі і кривдник Ломаченка Лопес визнані боксерами року за версією The Ring

Лопес сенсаційно переміг Ломаченка у жовтні цього року

Непереможений Циганський король Тайсон Ф’юрі не виходив на ринг з лютого

Боксерський журнал The Ring визначив кращих боксерів 2020 року.

Дане звання розділили відразу два спортсмена – абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 KO) і чемпіон світу в хевівейті Тайсон Ф’юрі (30-0-1, 18 KO).

Американець зібрав всі пояси (WBA, WBC, WBO і IBF) після сенсаційної перемоги над Василем Ломаченком одноголосним рішенням суддів у жовтні. За бій Лопес заробив півтора мільйона доларів.

Непереможений Циганський король не виходив на ринг з лютого. В останньому бою Тайсон завоював чемпіонський пояс WBC, нокаутувавши Деонтея Вайлдера.

Джерело: Sportarena.com