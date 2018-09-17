Прем’єр-ліга. За підсумками 8-го туру відставання «Динамо» від «Шахтаря» складає сім очок



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Фото ФК «Динамо»

У неділю трьома поєдинками завершився черговий тур чемпіонату України з футболу

У центральному матчі «Зоря» з «Динамо» розійшлися миром. Кияни залишилися на третій сходинці, а луганці обійшли «Ворсклу» завдяки кращій різниці м’ячів.

«Динамо» продовжило свою серію без перемог, яка триває майже місяць. Востаннє кияни брали гору над суперником 18 серпня, коли обіграли «Олександрію».

Після цього були дві невдалі зустрічі з «Аяксом» у Лізі чемпіонів і тепер уже три матчі чемпіонату без жодної вікторії.

Підсумок зустрічі на «Славутич-Арені» можна визнати закономірним. Хоча динамівці більше володіли м’ячем, протягом усього ігрового часу вони завдали лише одного акцентованого удару у площину, який і став результативним – Сидорчук влучно пробив здалеку після пасу Пиварича. Ще можна згадати постріл того ж Пиварича зі штрафного у стійку.

Натомість, «Зоря» атакувала рідше, але гостріше. Бойку декілька разів довелося рятувати «біло-синіх», і лише одного разу це йому не вдалося. Колишній гравець «Динамо» Громов вдало зіграв на добиванні після удару Сіласа, відзначивши голом своє повернення на поле після травми.

У складі обох команд у грі взяли участь футболісти, які викликалися Андрієм Шевченком на матчі проти Чехії та Словаччини. Це динамівці Бойко, Бурда, Сидорчук (гол), Шепелєв (жовта картка, замінений на 59-й хвилині), Циганков (жовта картка), Буяльський (жовта картка) та луганець Караваєв.

Забив у неділю і ще один колишній динамівець. Федорчук, який проводив лише третій свій матч за «Маріуполь», оформив відразу дубль у ворота «Олімпіка». Валерій уперше у своїй професіональній кар’єрі забив два м’ячі в одному матчі.

Ще в одному недільному поєдинку «Чорноморець» на відреставрованому нарешті газоні домашнього стадіону поступився «Львову». Підопічні Юрія Бакалова у четвертому матчі під керівництвом цього тренера вперше перемогли. Бразилець Бруно забив у третьому турі чемпіонату поспіль.

Турнірне становище:

Джерело: ФФУ