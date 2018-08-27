Як «Чорноморець» позбавив «Динамо» першого місця у таблиці (відео)



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Фото ФК «Чорноморець»

Кияни з Одеси вивезли тільки нічию

«Динамо» втратило перші очки у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

Кияни у матчі шостого туру не змогли обіграти в Одесі «Чорноморець» – 1:1.

Перший тайм завершився без голів.

На 61-й хвилині Назарій Русин відкрив рахунок ударом головою.

Але на 85-й хвилині Гліб Грачов під час кутового втік від візаві та головою замкнув подачу.

З таким поєдинком матч і завершився.

Зауважимо, що «Динамо» тепер займає лише третє місце, але має матч у запасі.