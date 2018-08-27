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    Як «Чорноморець» позбавив «Динамо» першого місця у таблиці (відео)

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    Фото ФК &laquo;Чорноморець&raquo; - Як «Чорноморець» позбавив «Динамо» першого місця у таблиці (відео)
    Фото ФК «Чорноморець»

    Кияни з Одеси вивезли тільки нічию

    «Динамо» втратило перші очки у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    Кияни у матчі шостого туру не змогли обіграти в Одесі «Чорноморець» – 1:1.

    Перший тайм завершився без голів.

    На 61-й хвилині Назарій Русин відкрив рахунок ударом головою.

    Але на 85-й хвилині Гліб Грачов під час кутового втік від візаві та головою замкнув подачу.

    З таким поєдинком матч і завершився.

    Зауважимо, що «Динамо» тепер займає лише третє місце, але має матч у запасі.

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