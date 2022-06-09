Рашисти вщент зруйнували один із символів Сєвєродонецька

Окупанти закидали снарядами Льодовий палац

Російські війська продовжують обстрілювати Луганщину. Цього разу окупанти закидали снарядами Льодовий палац спорту в Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Знищили один з символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… рашисти закидали Льодовий снарядами. Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Вщент», – написав Гайдай.

Раніше голова Сєвєродонецької державної адміністрації (РДА) Роман Власенко розповів про цинічні методи, до яких вдаються росіяни, аби пограбувати житло мешканців міста.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.

Раніше очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.