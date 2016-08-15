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    Росія на Олімпіаді-2018 планує виступати з прапором і гімном СРСР

    Чи можна буде це зробити, вирішить спеціальна комісія МОК
    Питання про використання радянської символіки російськими спортсменами на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані буде вирішуватися спеціальною комісією МОК по атлетам з Росії. Про це повідомили у прес-службі Міжнародного олімпійського комітету. У зв'язку із забороною на використання російської символіки для спортсменів, користувачі інтернету
    • Сьогодні, 10:49
    • Розсилка
    Фото РИА Новости
    Фото РИА Новости

    Чи можна буде це зробити, вирішить спеціальна комісія МОК

    Питання про використання радянської символіки російськими спортсменами на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані буде вирішуватися спеціальною комісією МОК по атлетам з Росії.

    Про це повідомили у прес-службі Міжнародного олімпійського комітету.

    У зв'язку із забороною на використання російської символіки для спортсменів, користувачі інтернету запропонували приїхати на ОІ-2018 з прапором і гімном СРСР, тим більше, що музика колишнього та нового гімнів збігається.

    «Усі подібні питання розглядаються робочою групою по спортсменам-олімпійцям з Росії. МОК свого часу випустить керівні принципи щодо реалізації рішень групи, як було зазначено у заяві виконавчого комітету МОК від 5 грудня», - заявили у прес-службі на питання про те, чи можливе використання радянської символіки, прапора та гімну СРСР російськими спортсменами та їхніми уболівальниками на Олімпіаді-2018.

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    Виконком МОК 5 грудня ухвалив рішення про допуск «чистих» атлетів з Росії на Олімпіаду-2018 під олімпійським прапором при виконанні певних умов і в статусі «спортсмени-олімпійці з Росії».

    На церемоніях нагородження при цьому буде грати олімпійський гімн.

    Допуском російських спортсменів займається спеціально створена комісія МОК.

    Нагадаємо, у Росії готують санкції проти членів WADA через недопуск на Олімпіаду-2018.

    Джерело: РИА Новости

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