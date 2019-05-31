Росія втратила прямий вплив на Спортивний арбітражний суд



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Спортивний арбітражний суд AS

Представника Росії не обрали до Міжнародної арбітражної ради зі спорту (ICAS)

Росія втратила важіль безпосереднього впливу на Спортивний арбітражний суд (CAS). Представника країни-агресора не обрали до вищого керівного органу CAS – Міжнародної арбітражної ради зі спорту (ICAS), інформує «Спорт-Экспресс».

На виборах 28 травня обрали президента, віце-президентів CAS, а також 20 осіб ради. Їхні повноваження триватимуть до 2022 року.

Міжнародна арбітражна рада зі спорту формує та затверджує список арбітрів CAS, забезпечує фінінсові, організаційні та правові основи діяльності CAS.

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