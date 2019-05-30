Російський футбольний клуб не зміг оскаржити виключення з єврокубків



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Спортивний арбітражний суд Marca

Казанський «Рубін» не зможе зіграти в єврокубковому турнірі

Футбольний клуб «Рубін» з Казані програв апеляцію в Спортивному арбітражному суді на рішення УЄФА про виключення з єврокубків на один сезон, інформує прес-служба казанців.

Минулого року УЄФА зобов’язав «Рубін» пропустити один єврокубковий сезон, якщо команда доб’ється такого права за підсумками чемпіонату впродовж двох наступних років.

Клуб покарано за порушення фінансового fair-play: «Рубін» витрачав значно більше коштів, ніж заробляв.

Відтак казанці пропустять єврокубки в сезоні-2020/21, якщо виборють таке право в сезоні-2019/20.