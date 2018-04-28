Росіяни намагалися підкупити Олександра Усика перед поєдинком з Гассієвим

Через отриману Усиком травму бій перенесли на невизначений термін

Росіяни хочуть провести фінальний бій WBSS між боксерами Олександром Усиком і Маратом Гассієвим у Москві. Про це заявив президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав’ялов. Поєдинок мав відбутися 11 травня в місті Джидда (Саудівська Аравія), однак через отриману Усиком травму бій перенесли. Як зазначив Зав’ялов,



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Олександр Усик. Фото: K2

Через отриману Усиком травму бій перенесли на невизначений термін

Росіяни хочуть провести фінальний бій WBSS між боксерами Олександром Усиком і Маратом Гассієвим у Москві.

Про це заявив президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав’ялов.

Поєдинок мав відбутися 11 травня в місті Джидда (Саудівська Аравія), однак через отриману Усиком травму бій перенесли.

Як зазначив Зав’ялов, росіяни вже зверталися до Усика з пропозицією перенести місце проведення бою.

«Вони за великі мільйони хочуть перекупити у Джидди право проведення бою, щоб провести його в Москві. Коли Усик готувався в Барселоні, то вони їздили до нього з валізою грошей, щоб купити його згоду. Він сказав: «У мене щасливе число – 17». Вони: «Що 17», а Усик каже: «17 мільйонів». Ось вони і поїхали. Потрібно було з більшою валізою приїхати», – заявив голова боксерської ліги.

При цьому він додав, що Усик не хоче боксувати в Москві.

Нагадаємо, що наступного тижня стане відомо, де пройде фінал WBSS між Усиком та Гассієвим.