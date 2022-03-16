Російські тенісисти пропустять Вімблдон, якщо не засудять Путіна

Росіянин Данііл Медведєв мало того, що втратив звання першої ракетки світу, так ще й ризикує не потрапити на Вімблдон

Це вимога міністра спорту Великобританії Найджела Хаддлстона

Міністр спорту Великобританії Найджел Хаддлстон повідомив про те, що російські тенісисти, включаючи Данііла Медведєва (колишня перша ракетка світу, втратив це звання, програвши 14 березня Гаелю Монфісу), не зможуть взяти участь у Вімблдоні, якщо не виступлять із публічним засудженням війни в Україні, – повідомляє Sport.ua.

«Багато країн уже домовилися, що не допустять до змагань представників Росії. Крім того, є візові питання. Коли справа стосується окремих осіб, це складніша процедура. Нам потрібні гарантії того, що російські тенісисти не є прихильниками Путіна, і ми розглядаємо, які вимоги можуть знадобитися, щоб отримати такі запевнення», – сказав Хаддлстон.

Нагадаємо, що український тенісист Сергій Стаховський, який повернувся в Україну одразу після початку російської військової агресії з Братіслави, де він живе з сім'єю останні роки, зустрівся у Києві з капітаном збірної України з тенісу Андрієм Медведєвим. Дві легенди українського тенісу готові захищати Київ.

Рада директорів Міжнародної федерації тенісу остаточно вирішила питання з усуненням Росії та Білорусі від Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг, і затвердила заміни у сітках цих змагань.