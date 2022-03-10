Найстаріший тенісист планети вирішив не їхати з рідного Харкова

Леонід Станіславський сподівається у квітні поїхати до Флориди на Чемпіонат світу з тенісу серед людей похилого віку

97-річний харків'янин Леонід Станіславський, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший тенісист планети, залишився у Харкові та наполягає на тому, що він не боїться Путіна та його армію, – повідомляє Асоціація спортивних журналістів України.

«Моя дочка Таня живе у Польщі, вона хотіла мене туди відвезти. Але я вирішив залишитися дома та дочекатися закінчення війни. Я брав участь у Другій світовій, і ніколи не думав, що мені доведеться пережити ще одну, страшнішу війну.

У мене поганий слух, тому я нормально сплю вночі, нічого не чую. Вчора ввечері були бомбардування, вранці знову наліт. З 24 лютого практично не виходжу із дому. У мене є запаси, холодильник повний. Сподіваюся, доживу до 100 років», – каже Станіславський.

Треба відзначити, що минулого року він навіть трохи «перестукався» на корті з 21-разовим переможцем турніру Великого шолома Рафаелем Надалем. А зараз найстаріший тенісист планети сподівається, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, і він зможе поїхати на Чемпіонат світу з тенісу серед людей похилого віку, який відбудеться у Флориді у квітні.

Нагадаємо, що легенда українського футболу Олександр Шовковський на своїй сторінці у фейсбуці звернувся до росіян: «Саме ви обрали цю злочинну владу. Саме ви дали їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні. Тому саме вам нести відповідальність за їх дії».