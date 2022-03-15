Дві легенди українського тенісу готові захищати Київ

Сергій Стаховський з початку війни служить у територіальній обороні

Український тенісист Сергій Стаховський, який повернувся в Україну одразу після початку російської військової агресії з Братіслави, де він живе з сім'єю останні роки, зустрівся у Києві з легендарним тенісистом Андрієм Медведєвим, – повідомляє Sport.ua.

«Легенда світового тенісу Андрій Медведєв залишається у Києві та готовий зустріти ворога. Неймовірно радий побачити капітана збірної України з тенісу. Патріота України», – сказав Сергій Стаховський, який з початку війни служить у теробороні Києва.

Нагадаємо, що 97-річний харків'янин Леонід Станіславський, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший тенісист планети, залишився у Харкові та наполягає на тому, що він не боїться президента країни-агресора та його армію.

Рада директорів Міжнародної федерації тенісу остаточно вирішила питання з усуненням Росії від Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг, і затвердила заміни у сітках цих змагань. Країну-агресор замінять відповідно Сербія та Австралія.