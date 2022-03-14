Міжнародна федерація тенісу назвала країни, які замінять Росію у турнірах

Міжнародна федерація тенісу об'єднує 205 національних команд, і їй є чим замінити Росію

Країну-агресор у Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг замінять Сербія та Австралія

Рада директорів Міжнародної федерації тенісу остаточно вирішила питання з усуненням Росії та Білорусі від Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг, і затвердила заміни у сітках цих змагань, – повідомляє Sport.ua.

У Кубку Біллі Джин Кінг Росія, як минулорічний переможець, мала напряму потрапити у фінальну частину сезону 2022 року. Тепер замість країни, що розв’язала війну в Україні, зіграє Австралія (найвищий рейтинг серед півфіналістів).

Словаччина, яка мала б грати з Австралією у кваліфікації, також напряму виходить у фінал. Бельгія, якій за жеребом випало протистояння із білорусами, прямує у фінал через зняття суперника.

У Кубку Девіса ситуація аналогічна. Минулорічний чемпіон Росія йде у напрямку свого корабля, а її місце віддають Сербії. Що стосується Білорусі, то вона вже не зіграла у своїй групі проти Мексики.

Нагадаємо, що почесний член Німецького футбольного союзу, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер втратив цей статус через зв'язки з президентом Росії та великими російськими бізнес-групами.