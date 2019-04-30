Російського чемпіона світу з боротьби дискваліфікували за пропуск допінг-тесту



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Раніше через схожу причину дискваліфікацію отримав брат Чінгіза Лабазанова Фото з соцмереж

Керівник російської боротьби назвав промах спортсмена халатністю

Федерація спортивної боротьби Росії на підставі рішення Російського антидопінгового агентства на рік дискваліфікувала чемпіона світу 2014 року з греко-римської боротьби Чингіза Лабазанова за порушення антидопінгових правил (пропуск допінг-тестів), повідомляє офіційний сайт РУСАДА.

Термін відсторонення буде відраховуватися з 11 квітня 2019 року. Лабазанов також є срібним призером чемпіонату Європи 2017 року і бронзовим призером Європейських ігор 2015 року.

«Будемо робити висновки, будемо робити внушання тренерам і лікарям. Це не рядовий спортсмен, це член збірної команди, ми на нього розраховували. Людина не викрита у застосуванні або зловживанні, це розхлябаність і недбалість.Будь-яка дискваліфікація - іміджева втрата. Виступ на Олімпіаді в Токіо? Поїздку туди ще потрібно заслужити», - прокоментував ситуації президент Федерації спортивної боротьби РФ Міхаіл Маміашвілі.

Раніше на рік з тієї ж причини був дискваліфікований брат Чингіза Ібрагім Лабазанов (з 30 жовтня 2018 року). Він є дворазовим чемпіоном Росії з греко-римської боротьби (2015, 2016).

Борець Валерій Гусаров за застосування допінгу відсторонений на чотири роки, починаючи з 31 липня 2018 року. Він є бронзовим призером чемпіонату Росії 2015 року.