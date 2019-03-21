Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)



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Цим ефектним кидком Парвіз Насібов виграв турнір у Нюкебінґу Pl-photo

Чемпіонами змагань стали Первіз Насібов і Микола Кучмій

Збірна України з греко-римської боротьби здобула відразу сім медалей на турнірі Thor Masters у данському Нюкебінґу.

Найяскравіше відборовся представник вагової категорії до 72 кілогарами Парвіз Насібов. 20-річний борець із Запоріжжя показав вельми яскраву боротьбу і став чемпіоном турніру. Перемогу в фінальній сутичці з норвежцем Веґардом Йорґенсеном йому приніс ось цей яскравий кидок прогином.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Греко - римская борьба Украины (@greco_roman_wrestling_ukraine_) 16 Бер 2019 р. о 1:18 PDT

Ще одне золото з Нюкебінґу везе 26-річний киянин Микола Кучмій (до 130 кг). Вихованець Артура Дзиґасова переміг у фіналі досвідченого німця Едуарда Поппа.

У ваговій категорії до 63 кг українці виграли відразу дві медалі. Бронзовий призер останнього чемпіонату світу Ленур Теміров програв у фіналі бронзовому призерові Олімпіади-2016 Стіґові-Андре Берґе з Норвегії. А Нарсуллах Насібов взяв бронзу, на шляху до медалі ось таким ефектним прийомом на заключних секундах сутички здолавши поляка Пшемислава Пйонтека.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Греко - римская борьба Украины (@greco_roman_wrestling_ukraine_) 18 Бер 2019 р. о 11:39 PDT

Срібло вагової категорії до 67 кг виграв Руслан Кудринець. У фіналі закарпатець програв данцеві Фредріку Б'єррегуусу. Бронзу в цій же вазі виграв борець із Київщини Олексій Калиниченко.

Ще одне третє місце посів дніпрянин Володимир Яковлєв (до 77 кг).

Ігор Курочкін (до 60 кг), Дмитро Цимбалюк (до 63 кг), Юрій Скрюба (до 87 кг), Євген Савета (до 97 кг) і Владислав Вороний (до 130 кг) поступилися в сутичках за треті місця.

Віктор Петрик (до 60 кг), Едем Салієв і Денис Дем'янков (до 67 кг), Дмитро Пинков (до 72 кг), Віталій Кучеренко (до 77 кг) і Олександр Шишман (до 97 кг) програли на більш ранніх стадіях.