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    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)

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    Цим ефектним кидком Парвіз Насібов виграв турнір у Нюкебінґу - Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Цим ефектним кидком Парвіз Насібов виграв турнір у Нюкебінґу
    Pl-photo

    Чемпіонами змагань стали Первіз Насібов і Микола Кучмій

    Збірна України з греко-римської боротьби здобула відразу сім медалей на турнірі Thor Masters у данському Нюкебінґу.

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    Найяскравіше відборовся представник вагової категорії до 72 кілогарами Парвіз Насібов. 20-річний борець із Запоріжжя показав вельми яскраву боротьбу і став чемпіоном турніру. Перемогу в фінальній сутичці з норвежцем Веґардом Йорґенсеном йому приніс ось цей яскравий кидок прогином.

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    Допис, поширений Греко - римская борьба Украины (@greco_roman_wrestling_ukraine_)

    Ще одне золото з Нюкебінґу везе 26-річний киянин Микола Кучмій (до 130 кг). Вихованець Артура Дзиґасова переміг у фіналі досвідченого німця Едуарда Поппа.

    У ваговій категорії до 63 кг українці виграли відразу дві медалі. Бронзовий призер останнього чемпіонату світу Ленур Теміров програв у фіналі бронзовому призерові Олімпіади-2016 Стіґові-Андре Берґе з Норвегії. А Нарсуллах Насібов взяв бронзу, на шляху до медалі ось таким ефектним прийомом на заключних секундах сутички здолавши поляка Пшемислава Пйонтека.

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    Срібло вагової категорії до 67 кг виграв Руслан Кудринець. У фіналі закарпатець програв данцеві Фредріку Б'єррегуусу. Бронзу в цій же вазі виграв борець із Київщини Олексій Калиниченко. 

    Ще одне третє місце посів дніпрянин Володимир Яковлєв (до 77 кг).

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    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Українські борці здобули 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи на турнірі в Данії (відео і фото)
    Pl-photo

    Ігор Курочкін (до 60 кг), Дмитро Цимбалюк (до 63 кг), Юрій Скрюба (до 87 кг), Євген Савета (до 97 кг) і Владислав Вороний (до 130 кг) поступилися в сутичках за треті місця.

    Віктор Петрик (до 60 кг), Едем Салієв і Денис Дем'янков (до 67 кг), Дмитро Пинков (до 72 кг), Віталій Кучеренко (до 77 кг) і Олександр Шишман (до 97 кг) програли на більш ранніх стадіях.  

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    Збірна України спортивна боротьба греко-римська боротьба Артур Дзиґасов Парвіз Насібов Веґард Йорґенсен Микола Кучмій Едуард Попп Ленур Теміров Стіґ-Андре Берґе Нарсуллах Насібов Пшемислав Пйонтек Руслан Кудринець Фредрік Б'єррегуус Володимир Яковлєв Ігор Курочкін Дмитро Цимбалюк Юрій Скрюба Євген Савета Владислав Вороний Віктор Петрик Едем Салієв Денис Дем'янков Дмитро Пинков Віталій Кучеренко Олександр Шишман
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