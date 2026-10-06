Сергій Бубка увійшов до виконкому НОК – Вадим Гутцайт пояснив рішення

Сергій Бубка очолював НОК у період з 2005 по 2022 рік

Президент НОК Вадим Гутцайт пояснив, чому Сергій Бубка увійшов до виконкому організації на 2026-2030 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

«Він є членом Міжнародного олімпійського комітету. За статутом та Хартією МОК Сергій Назарович Бубка як член МОК автоматично стає членом виконкому Національного олімпійського комітету.

Хочу пояснити людям, що це Хартія – конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо ми виключимо його з виконкому з будь-яких причин, ми порушимо Хартію МОК. За це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції», – сказав Гутцайт.

Сергія Бубка потрапив у скандал у 2023 році, коли отримав 1 мільйон рублів від фірми «Монблан», яка працює у окупованому росіянами Донецьку.

Вадим Гутцайт посідає посаду президента НОК з 2022 року. 6 жовтня його було переобрано на термін до 2030 року.

До слова, легкоатлетка Ярослава Магучіх та п'ятиборець Олександр Чернишев стали найкращими спортсменами вересня за версією НОК України.