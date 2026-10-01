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Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів вересня

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів вересня
Магучіх та Чернишев – найкращі спортсмени вересня за версією НОК України
фото: НОК України

Найкращою спортсменкою вересня 2026 року визнано Ярославу Магучіх

Легкоатлетка Ярослава Магучіх та п'ятиборець Олександр Чернишев – найкращі спортсмени вересня за версією НОК України. Про це повідомляє «Главком».

30 вересня 2026 року відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого було визначено лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця».

Найкращою спортсменкою вересня 2026 року визнано Ярославу Магучіх – переможницю абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках у висоту, що проходив у Будапешті (Угорщина).

Для Ярослави це вже шосте визнання найкращої спортсменки місяця: тричі вона здобувала це звання у 2024 році, по одному разу – у 2023 та 2019 роках. Крім того, у 2023 та 2024 роках Ярославу визнавали найкращою спортсменкою року, а у 2019 році — «Олімпійською надією України».

Найкращою тренеркою вересня визнано Тетяну Степанову – особисту наставницю Ярослави Магучіх.

У номінації «Найкращий юний спортсмен вересня» перемогу здобув Олександр Чернишев. Українець став срібним призером в особистих змаганнях чемпіонату Європи з сучасного п’ятиборства серед юнаків та дівчат до 19 років, що проходив у Калдаш-да-Раїні (Португалія), а також здобув бронзу в командному заліку.

Найкращою тренеркою юного спортсмена вересня обрано Вячеславу Загорію – особисту наставницю Олександра Чернишева.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: легка атлетика сучасне п'ятиборство спорт Ярослава Магучіх

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