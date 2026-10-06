Вадим Гутцайт переобрався на посаду президента НОК
Вадим Гуцайт займатиме посаду голови НОК до 2030 року
Вадима Гуцайта було переобрано на посаду президента Національного олімпійського комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НОК.
6 жовтня відбулась Звітньо-виборна генеральна асамблея НОК. Головним ухваленим на ній рішенням стало переобрння Вадима Гуцайта на пост президента – голоси у його підтримку віддали 144 людини
Вадим Гуцайт займає посаду президента НОК з 2022 року – тоді він замінив Сергія Бубку.
Під час засідання делегати обрали керівний склад організації. Віцепрезидентами НОК України стали:
- Олексій Перевезенцев – перший віцепрезидент
- Олексій Дніпров – віцепрезидент
- Олександр Крикун – віцепрезидент
- Марія Булатова – віцепрезидентка
Також було затверджено новий склад Виконавчого комітету – до нього увійшов 21 представник спортивної спільноти.
До слова, легкоатлетка Ярослава Магучіх та п'ятиборець Олександр Чернишев стали найкращими спортсменами вересня за версією НОК України.
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