Вадим Гутцайт переобрався на посаду президента НОК

Вадим Гуцайт 9 листопада 2023 року пішов у відставку з посади Міністра молоді та спорту

Вадим Гуцайт займатиме посаду голови НОК до 2030 року

Вадима Гуцайта було переобрано на посаду президента Національного олімпійського комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НОК.

6 жовтня відбулась Звітньо-виборна генеральна асамблея НОК. Головним ухваленим на ній рішенням стало переобрння Вадима Гуцайта на пост президента – голоси у його підтримку віддали 144 людини

Вадим Гуцайт займає посаду президента НОК з 2022 року – тоді він замінив Сергія Бубку.

Під час засідання делегати обрали керівний склад організації. Віцепрезидентами НОК України стали:

Олексій Перевезенцев – перший віцепрезидент

Олексій Дніпров – віцепрезидент

Олександр Крикун – віцепрезидент

Марія Булатова – віцепрезидентка

Також було затверджено новий склад Виконавчого комітету – до нього увійшов 21 представник спортивної спільноти.

До слова, легкоатлетка Ярослава Магучіх та п'ятиборець Олександр Чернишев стали найкращими спортсменами вересня за версією НОК України.