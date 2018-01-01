Сестри Музичук перемогли на турнірі зі швидких шахів в Іспанії

У січні сестер Музичук внесли до оновленого рейтингу найкращих шахісток світу

Українські шахістки сестри Анна та Марія Музичук стали лідерами міжнародного турніру зі швидких шахів «WOMEN CHESS STARS», який відбувся в іспанському місті Валенсія. Як повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, Анна здобула перемогу у турнірі, а її молодша сестра Марія посіла друге місце. Судячи з турнірної таблиці,