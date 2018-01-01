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    Сестри Музичук перемогли на турнірі зі швидких шахів в Іспанії

    У січні сестер Музичук внесли до оновленого рейтингу найкращих шахісток світу
    Українські шахістки сестри Анна та Марія Музичук стали лідерами міжнародного турніру зі швидких шахів «WOMEN CHESS STARS», який відбувся в іспанському місті Валенсія. Як повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, Анна здобула перемогу у турнірі, а її молодша сестра Марія посіла друге місце. Судячи з турнірної таблиці,
    • Сьогодні, 12:17
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    Фото: Фокус
    Фото: Фокус

    У січні сестер Музичук внесли до оновленого рейтингу найкращих шахісток світу

    Українські шахістки сестри Анна та Марія Музичук стали лідерами міжнародного турніру зі швидких шахів «WOMEN CHESS STARS», який відбувся в іспанському місті Валенсія.

    Як повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, Анна здобула перемогу у турнірі, а її молодша сестра Марія посіла друге місце.

    Судячи з турнірної таблиці, участь у «WOMEN CHESS STARS», приймали всього шість шахісток.

    Нагадаємо, у січні сестер Музичук внесли до оновленого рейтингу найкращих шахісток світу.

    Анна опинилась на третьому місці серед шахісток планети. А Марія – на сьомому.

    Марія Музичук шахи
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