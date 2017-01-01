Запис української шахістки Анни Музичук у Facebook став найпопулярнішим постом року

Це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування

Всього за 4 дні пост української шахістки про бойкот чемпіонату з шахів у Саудівській Аравії набрав понад 100 тис лайків, 13 тис коментарів та майже 50 тис поширень. Станом на 30 грудня лайкнули пост уже 156 тисяч читачів, прокоментувало уже понад 20 тисяч користувачів та 72 тисячі осіб поширило пост. Про це повідомляє provse.te.ua. Це



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Анна Музичук. Фото: Укрінформ

Це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування

Всього за 4 дні пост української шахістки про бойкот чемпіонату з шахів у Саудівській Аравії набрав понад 100 тис лайків, 13 тис коментарів та майже 50 тис поширень.

Станом на 30 грудня лайкнули пост уже 156 тисяч читачів, прокоментувало уже понад 20 тисяч користувачів та 72 тисячі осіб поширило пост. Про це повідомляє provse.te.ua.

Це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування. І показники його продовжують активно зростати – щогодини додається кілька сотень нових поширень та коментарів. Майже всі коментатори підтримують рішення Анни та її сестри.

Анна Музичук є чинною чемпіонкою світу і в бліці, і в швидких шахах. 23 грудня вона заявила про рішення не їхати на чемпіонат світу зі швидких шахів, який відбудеться в Саудівській Аравії з 26 по 30 грудня.