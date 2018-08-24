Сестри Семеренко, Прима та Підручний виступлять у змішаній гонці літнього чемпіонату світу



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Фото biathlon.com.ua

Тренери назвали склади команд на перші біатлонні гонки змагань

У п’ятницю, 24 серпня, у чеському Нове-Мєсто відбудуться перші гонки літнього чемпіонату світу з біатлону.

Юніорки та юніори, а також жінки та чоловіки вийдуть на старт змішаної естафети.

Українські тренери вже визначилися зі складами, інформує biathlon.com.ua.

Українська команда буде представлена такими спортсменами:

Юніори (16:30)

2-1. Валерія Дмитренко

2-2. Ганна Кривонос

2-3. Олександр Пономаренко

2-4. Богдан Цимбал

Дорослі (19:00)

3-1. Віта Семеренко

3-2. Валя Семеренко

3-3. Артем Прима

3-4. Дмитро Підручний

раніше повідомлялося, що українські біатлоністи провели останні тренування перед стартом літнього чемпіонату світу у Чехії.