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    Сестри Семеренко, Прима та Підручний виступлять у змішаній гонці літнього чемпіонату світу

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    Фото biathlon.com.ua - Сестри Семеренко, Прима та Підручний виступлять у змішаній гонці літнього чемпіонату світу
    Фото biathlon.com.ua

    Тренери назвали склади команд на перші біатлонні гонки змагань

    У п’ятницю, 24 серпня, у чеському Нове-Мєсто відбудуться перші гонки літнього чемпіонату світу з біатлону.

    Юніорки та юніори, а також жінки та чоловіки вийдуть на старт змішаної естафети.

    Українські тренери вже визначилися зі складами, інформує biathlon.com.ua.

    Українська команда буде представлена такими спортсменами:

    Юніори (16:30)

    2-1. Валерія Дмитренко
    2-2. Ганна Кривонос
    2-3. Олександр Пономаренко
    2-4. Богдан Цимбал

    Дорослі (19:00)

    3-1. Віта Семеренко
    3-2. Валя Семеренко
    3-3. Артем Прима
    3-4. Дмитро Підручний

    раніше повідомлялося, що українські біатлоністи провели останні тренування перед стартом літнього чемпіонату світу у Чехії.

    біатлон чемпіонат світу Валентина Семеренко Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний
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