Сестри Семеренко, Прима та Підручний виступлять у змішаній гонці літнього чемпіонату світу
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Фото biathlon.com.ua
Тренери назвали склади команд на перші біатлонні гонки змагань
У п’ятницю, 24 серпня, у чеському Нове-Мєсто відбудуться перші гонки літнього чемпіонату світу з біатлону.
Юніорки та юніори, а також жінки та чоловіки вийдуть на старт змішаної естафети.
Українські тренери вже визначилися зі складами, інформує biathlon.com.ua.
Українська команда буде представлена такими спортсменами:
Юніори (16:30)
2-1. Валерія Дмитренко
2-2. Ганна Кривонос
2-3. Олександр Пономаренко
2-4. Богдан Цимбал
Дорослі (19:00)
3-1. Віта Семеренко
3-2. Валя Семеренко
3-3. Артем Прима
3-4. Дмитро Підручний
раніше повідомлялося, що українські біатлоністи провели останні тренування перед стартом літнього чемпіонату світу у Чехії.