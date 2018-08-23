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    Українські біатлоністи провели останні тренування перед стартом літнього чемпіонату світу у Чехії

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    Фото biathlon.com.ua - Українські біатлоністи провели останні тренування перед стартом літнього чемпіонату світу у Чехії
    Фото biathlon.com.ua

    Змагання почнуться змішаними естафетами

    У середу, 22 серпня, у чеському Нове Мєсто чоловіча та жіноча збірні України з біатлону провели тренування разом зі спортсменами з інших країн.

    Як повідомляє biathlon.com.ua, на даний момент лазарет української збірної у Чехії пустує, і всі спортсмени готові до найближчих стартів.

    У цьому році чемпіонат світу з літнього біатлону пройде 24-26 серпня саме у Нове Мєсто.

    Раніше сайт IBU повідомляв, що у цих змаганнях візьмуть участь близько 250 біатлоністів з 28 країн.

    А у четвер, 23 серпня, на трасу арени Височина вийшли юніори збірної України.

    Біатлоністи змушені були проводити своє тренування під палючим сонцем, коли температура на градуснику досягала 30 градусів за Цельсієм.

    Обидві команди були присутні у повному складі та вже щосили готувалися до перших стартів, які пройдуть уже у п’ятницю.

    Спочатку у межах змішаної естафети на старт вийдуть юніори, а потім вже і представники основної збірної.

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