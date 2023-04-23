Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки
Кімеша Вільямс та її знайома побили і пограбували літню жінку в туалеті казино
Сестру гравця клубу Національної баскетбольної асоціації «Кліпперс» Кавая Леонарда Кімешу Вільямс засудили до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення.
31 серпня 2019 року 38-річна Вільямс та її знайома Кендіс Таунселл пограбували та побили 84-річну жінку в туалеті казино.
Вільямс і Таунселл пройшли за жертвою в туалет, де завдали їй черепно-мозкової травми та забрали сумочку. За кілька днів жінка померла в лікарні від отриманих травм.
У лютому Вільямс і Таунселл були визнані винними у вбивстві першого ступеня, пограбуванні та жорстокому поводженні з літніми людьми.
Варто зазначити, що батько Леонарда, Марк, став жертвою вбивства у 2008 році. Кавай у родині був наймолодшою дитиною, маючи при цьому чотирьох сестер.
Нагадаємо, що Кавай Леонард двічі ставав чемпіоном НБА, п'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок ліги.
Коментарі — 0