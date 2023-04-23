Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки

Кавай Леонард двічі ставав чемпіоном НБА, п'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок ліги

Кімеша Вільямс та її знайома побили і пограбували літню жінку в туалеті казино

Сестру гравця клубу Національної баскетбольної асоціації «Кліпперс» Кавая Леонарда Кімешу Вільямс засудили до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення.

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31 серпня 2019 року 38-річна Вільямс та її знайома Кендіс Таунселл пограбували та побили 84-річну жінку в туалеті казино.

Вільямс і Таунселл пройшли за жертвою в туалет, де завдали їй черепно-мозкової травми та забрали сумочку. За кілька днів жінка померла в лікарні від отриманих травм.

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У лютому Вільямс і Таунселл були визнані винними у вбивстві першого ступеня, пограбуванні та жорстокому поводженні з літніми людьми.

Варто зазначити, що батько Леонарда, Марк, став жертвою вбивства у 2008 році. Кавай у родині був наймолодшою дитиною, маючи при цьому чотирьох сестер.

Нагадаємо, що Кавай Леонард двічі ставав чемпіоном НБА, п'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок ліги.