Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки
Кавай Леонард двічі ставав чемпіоном НБА, п'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок ліги
sportskeeda.com

Кімеша Вільямс та її знайома побили і пограбували літню жінку в туалеті казино 

Сестру гравця клубу Національної баскетбольної асоціації «Кліпперс» Кавая Леонарда Кімешу Вільямс засудили до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення.

31 серпня 2019 року 38-річна Вільямс та її знайома Кендіс Таунселл пограбували та побили 84-річну жінку в туалеті казино.

Вільямс і Таунселл пройшли за жертвою в туалет, де завдали їй черепно-мозкової травми та забрали сумочку. За кілька днів жінка померла в лікарні від отриманих травм.

У лютому Вільямс і Таунселл були визнані винними у вбивстві першого ступеня, пограбуванні та жорстокому поводженні з літніми людьми.

Варто зазначити, що батько Леонарда, Марк, став жертвою вбивства у 2008 році. Кавай у родині був наймолодшою дитиною, маючи при цьому чотирьох сестер.

Нагадаємо, що Кавай Леонард двічі ставав чемпіоном НБА, п'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок ліги.

 

Теги: НБА баскетбол вбивство США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Грайнер, вона хоче розповісти про свій «незбагненний» досвід арешту та перебування в колонії в Росії»
Американська баскетболістка Грайнер видасть книгу про 10 місяців у російській в'язниці
12 квiтня, 13:30
У 35 матчах турнiру український клуб здобув 33 перемоги і лише 2 поєдинки програв
«Прометей» став чемпіоном баскетбольної Латвійсько-Естонської ліги
9 квiтня, 12:05
Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року
Збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024
18 квiтня, 19:27

Новини

Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки
Сестру зірки НБА Леонарда засудили до довічного ув’язнення за вбивство 84-річної жінки
Відомий тренер звинуватив міністра спорту у расистських висловлюваннях
Відомий тренер звинуватив міністра спорту у расистських висловлюваннях
Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби
Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби
Бойкот міжнародних змагань. Відомий тренер назвав ініціативу уряду «божевільною»
Бойкот міжнародних змагань. Відомий тренер назвав ініціативу уряду «божевільною»
Президент МОК має зв’язок із бізнесом у Росії: деталі
Президент МОК має зв’язок із бізнесом у Росії: деталі
Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт
Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
48K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
29K
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
24K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
12K
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень
7849
У мережі з’явилося останнє інтерв’ю Олега Барни

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту