Збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024

Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року

Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна

Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу не допустив збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024. Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

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Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна.

Команди першого етапу відбору до Олімпіади-2024:

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Україна;

Бельгія;

Боснія та Герцеговина;

Хорватія;

Чехія;

Естонія;

Угорщина;

Ісландія;

Ізраїль;

Нідерланди;

Північна Македонія;

Польща;

Португалія;

Швеція;

Туреччина;

Болгарія.

Команди поділять на дві групи, а переможці вийдуть до олімпійських кваліфікаційних турнірів ФІБА, які пройдуть у 2024 році.

Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів - 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни.