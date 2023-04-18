Збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024
Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна
Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу не допустив збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024. Про це повідомляє пресслужба ФІБА.
Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна.
Команди першого етапу відбору до Олімпіади-2024:
- Україна;
- Бельгія;
- Боснія та Герцеговина;
- Хорватія;
- Чехія;
- Естонія;
- Угорщина;
- Ісландія;
- Ізраїль;
- Нідерланди;
- Північна Македонія;
- Польща;
- Португалія;
- Швеція;
- Туреччина;
- Болгарія.
Команди поділять на дві групи, а переможці вийдуть до олімпійських кваліфікаційних турнірів ФІБА, які пройдуть у 2024 році.
Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів - 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня.
Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни.
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