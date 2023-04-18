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Збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збірну Росії з баскетболу не допущено до відбору на Олімпіаду-2024
Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року
фото ілюстративне

Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна

Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу не допустив збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024. Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна.

Команди першого етапу відбору до Олімпіади-2024:

  • Україна;
  • Бельгія;
  • Боснія та Герцеговина;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Естонія;
  • Угорщина;
  • Ісландія;
  • Ізраїль;
  • Нідерланди;
  • Північна Македонія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Швеція;
  • Туреччина;
  • Болгарія.

Команди поділять на дві групи, а переможці вийдуть до олімпійських кваліфікаційних турнірів ФІБА, які пройдуть у 2024 році.

Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів - 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни.

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