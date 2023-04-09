«Прометей» став чемпіоном баскетбольної Латвійсько-Естонської ліги

У 35 матчах турнiру український клуб здобув 33 перемоги і лише 2 поєдинки програв

У фіналі «Прометей» з рахунком 77:62 переміг «ВЕФ Ригу»

Український баскетбольний клуб «Прометей» виграв Латвійсько-Естонську лігу Pafbet.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У фінальному поєдинку Латвійсько-Естонської ліги «Прометей» протистояв «ВЕФ Ризі», яка захищала свій титул.

«Прометей» з рахунком 77:62 переміг суперника і став четвертим трiумфатором ліги після «Вентспілса», «Калева/Крамо» та «ВЕФ Риги».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Матч став справжньою окрасою сезону. У стартовій чверті команди чудово атакували кільце суперника здалеку: 66% успішних триочкових кидків у рижан і 55 – у «Прометея». Першу десятихвилинку мінімально виграла «ВЕФ Рига» (21:20), а ось на велику перерву у статусі лідера з гандикапом «+7» пішов український клуб.

У середині третьої чверті «червоно-білі» подвоїли перевагу і не втрачали ініціативи до фінальної сирени.

«Прометей» по праву став переможцем ЛЕБЛ. У 35 матчах турнiру український клуб здобув 33 перемоги і лише 2 поєдинки програв.