«Шахтар» готує найдорожче придбання в історії

За лідера «Сассуоло» Локателлі «гірники» готові заплатити €35 млн

Ключовий гравець «Сассуоло» півзахисник Мануель Локателлі може продовжити кар'єру в Україні. У послугах 23-річного італійця зацікавлений донецький «Шахтар». Про це повідомляє La Reppublica.

За інформацією видання, «гірники» вже запропонували за лідера «Сассуоло» €35 млн. Раніше ЗМІ повідомляли, що інтерес до Локателлі проявляли туринський «Ювентус» і «Манчестер Сіті».

Раніше стало відомо, що головний тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі залишить клуб по закінченню сезону і очолить «Шахтар». Заступник директора з футболу донецького клубу Карло Ніколіні останнім часом активно контактував з Де Дзербі, що посприяло прискоренню переговорного процесу. «Шахтар» переконав тренера в привабливості проекту.

Контракт з фахівцем буде укладений на три роки, зарплата складе близько €2 млн. З переходом Де Дзербі також пов'язують можливі трансфери гравців «Сассуоло» в український клуб – півзахисників Жеремі Бога і Філіпа Джурічіча, а також захисника Марлона.