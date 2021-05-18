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    «Шахтар» готує найдорожче придбання в історії

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    Локателлі може стати найдорожчим футболістом в історії чемпіонатів України - «Шахтар» готує найдорожче придбання в історії
    Локателлі може стати найдорожчим футболістом в історії чемпіонатів України
    Фото з відкритих джерел

    За лідера «Сассуоло» Локателлі «гірники» готові заплатити €35 млн

    Ключовий гравець «Сассуоло» півзахисник Мануель Локателлі може продовжити кар'єру в Україні. У послугах 23-річного італійця зацікавлений донецький «Шахтар». Про це повідомляє La Reppublica.

    За інформацією видання, «гірники» вже запропонували за лідера «Сассуоло» €35 млн. Раніше ЗМІ повідомляли, що інтерес до Локателлі проявляли туринський «Ювентус» і «Манчестер Сіті».

    Раніше стало відомо, що головний тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі залишить клуб по закінченню сезону і очолить «Шахтар». Заступник директора з футболу донецького клубу Карло Ніколіні останнім часом активно контактував з Де Дзербі, що посприяло прискоренню переговорного процесу. «Шахтар» переконав тренера в привабливості проекту.

    Контракт з фахівцем буде укладений на три роки, зарплата складе близько €2 млн. З переходом Де Дзербі також пов'язують можливі трансфери гравців «Сассуоло» в український клуб – півзахисників Жеремі Бога і Філіпа Джурічіча, а також захисника Марлона.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» готує найдорожче придбання в історії