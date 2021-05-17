Вихованець «Динамо» і захисник «Шахтаря» вклав 15 мільйонів у дитячий футбол

Олександр Кучер вивів харківський «Метал» у першу лігу

Головний тренер «Металу» Олександр Кучер, який вивів команду в першу лігу і якій в новому сезоні мають повернути назву «Металіст», вклав у клуб і дитячо-юнацький футбол близько 15 мільйонів гривень. Про це наставник розповів на YouTub-каналі «Бомбардир».

«Мої інвестиції в «Метал» в 500 тисяч доларів? Це все в розвиток дитячого футболу, в поля. Це для розвитку дітей, які ростуть, щоб потім допомагали в майбутньому українському футболу. Як сім'я відреагувала? Так ми часто займаємося благодійністю, робимо пожертвування, допомагаємо дитячим будинкам. Дружина це часто робить. Звичайно, це немаленькі гроші ($500 тис.), але так є», – розповів колишній футболіст.

Олександр Кучер є вихованцем київського «Динамо». Певний час виступав за харківський «Арсенал», донецкий «Металург», «Металіст», а потім 11 років провів у «Шахтарі», звідки регулярно викликався до лав національної команди.