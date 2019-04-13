«Шахтар» розгромив «Зорю» в матчі чемпіонату України (відео)



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«Шахтар» – «Зоря» narodna-pravda.ua

«Гірники» продовжують очолювати турнірну таблицю Прем’єр-ліги

«Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 3:0

Голи: 1:0 – Коваленко (15, з пенальті). 2:0 – Кайоде (51). 3:0 – Майкон (90+1)

«Шахтар»: П’ятов, Болбат, Хочолава, Кривцов (Матвієнко, 52), Ісмаїлі, Коваленко (Майкон, 67), Степаненко, Соломон (Фернандо, 77), Тете, Тайсон, Кайоде. Тренер – Паулу Фонсека.

«Зоря»: Філіпе, Тимчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Сілас, Казаков, Караваєв (Громов, 61), Леднєв, Луньов (Михайличенко, 80), Будківський (Кабаєв, 61). Тренер – Юрій Вернидуб.

Судді: Абдула – Скрипка, Приступа, Бондаренко.

Попередження: Кривцов (24) – Вернидуб (22), Казаков (79), Михайличенко (89).

Попри ігрову перевагу господарі певний час не могли створити чогось небезпечного в атаці.

Та вже на 15-й хвилині «Шахтар» вийшов вперед. У карному гостей збили Тете і Коваленко чітко реалізував пенальті.

Гол Коваленка

Пресинг «Зорі» у відповідь результату не дав.

На початку другого тайму Кайоде влучно замкнув простріл – 2:0.

Гол Кайоде

А в компенсований арбітром час Майкон добив м’яч у пусті ворота після першої спроби Степаненка.

Гол Майкона

«Шахтар» продовжує очолювати турнірну таблицю Прем’єр-ліги – 63 очка після 24-х матчів. Другим іде «Динамо» - 56 очок.