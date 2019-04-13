Гол Циганкова приніс «Динамо» перемогу над «Маріуполем» (відео)



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Віктор Циганков Укрінформ

Кияни здобули 18-ту перемогу в чемпіонаті України

«Маріуполь» – «Динамо» (Київ) – 0:1

Гол: 0:1 – Циганков (73)

«Маріуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі, Мишньов, Піхальонок (Федорчук,64) , Ігнатенко, Зубков, Борячук (Сікан, 79), Горбунов (Вакула, 58).

«Динамо»: Бойко, Попов, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук (Ісаєнко), Шепелєв, Андрієвський, Сідклей (Цитаішвілі, 46), Вербич, Циганков.

Судді: Можаровський – Альохін, Корнійко, Труханов.

Попередження: Ігнатенко (16), Демірі (26) – Андрієвський (45+1), Шепелєв (71), Бурда (86), Попов (86).

На початку зустрічі активніше в атаці діяли господарі. Уже на п’ятій хвилині воротар киян вимушений був отримувати допомогу медиків після зіткнення з Борячуком. Згодом той же Борячук небезпечно пробив по воротам киян.

У середині першої 45-хвилинки динамівці відповіли небезпечним ударом Сідклея – Худжамов врятував.

Ще один небезпечний момент кияни також створили після підключення до атаки Сідклея. Миколенко пробив після його подачі, Худжамов відбив, а Миколенко на добиванні поцілив вище воріт.

У другому таймі гра дещо пожвавішала. Суперники більше загрожували воротам одне одного.

Вирішальним у матчі став точний удар Циганкова з передачі Миколенка.

Гол Циганкова

Відтак «Динамо» залишається другим у чемпіонській групі Прем’єр-ліги – 56 очок після 24-х матчів. Попереду «Шахтар» - 60 очок після 23-х поєдинків. Маріупольці четверті.