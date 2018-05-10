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    «Шахтар» вперше випередив «Динамо» за кількістю Кубків України

    Поточний сезон складається для «Шахтаря» дуже вдало
    «Шахтар» вперше в історії обігнав «Динамо» за кількістю перемог в Кубку України. 9 травня «гірники» всуху обіграли киян у фіналі Кубка-2018 завдяки голам Факундо Феррейри і Ярослава Ракицького. Ця перемога в Кубку стала для «Шахтаря» 12-ю в історії, тоді як на рахунку «Динамо» - 11
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    <span>&laquo;Шахтар&raquo; виграв Кубок України. Фото: ФК Шахтар</span>
    «Шахтар» виграв Кубок України. Фото: ФК Шахтар

    Поточний сезон складається для «Шахтаря» дуже вдало

    «Шахтар» вперше в історії обігнав «Динамо» за кількістю перемог в Кубку України.

    9 травня «гірники» всуху обіграли киян у фіналі Кубка-2018 завдяки голам Факундо Феррейри і Ярослава Ракицького.

    Ця перемога в Кубку стала для «Шахтаря» 12-ю в історії, тоді як на рахунку «Динамо» - 11 перемог.

    Крім грандів, Кубок України вигравали в своїй історії «Чорноморець» (1992, 1994), «Ворскла» (2009) і «Таврія» (2010).

    Поточний сезон складається для «Шахтаря» дуже вдало - минулого літа команда виграла Суперкубок України, потім дійшла до 1/8 фіналу в Лізі чемпіонів, а в чемпіонаті може оформити дострокову перемогу вже в неділю, 13 травня, якщо обіграє «Верес».

    Джерело: sportarena.com

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