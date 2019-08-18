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    «Шахтар» за шість хвилин вирішив долю гри зі «Львовом» (відео)

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    &laquo;Шахтар&raquo; без зайвих труднощів здобув четверту перемогу з чотирьох - «Шахтар» за шість хвилин вирішив долю гри зі «Львовом» (відео)
    «Шахтар» без зайвих труднощів здобув четверту перемогу з чотирьох
    ФК «Шахтар»

    Традиційно долю гри вирішили бразильці

    Донецьких «Шахтар» здобув четверту перемогу в чотирьох матчах чемпіонату України-2019/2020. «Гірники» вирішли долю протистояння зі «Львовом» за шість хвилин.

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    «Львів» - «Шахтар» (Донецьк) – 0:2

    Голи: 0:1 – Дентіньо (31). 0:2 – Марлос (37)

    «Львів»: Сарнавський – Ігор Гончар, Борзенко (к), Братков, Квасний – Педро, Владислав Приймак, Мартан, Сабіно (Роман Зубков, 79), Шина (Ярослав Богунов, 75) – Ренан (Пернамбуко, 46). Тренер – Богдан Блавацький

    «Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко (к), Алан Патрік (Піхальонок, 63; Додо, 75) – Манор Соломон, Марлос, Дентіньо – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Віктор Копієвський (Кропивницький) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Андрій Скрипка (Кропивницький)

    Попередження: Мартан (39), Ігор Гончар (47), Сабіно (67), Квасний (90+1) – Микола Матвієнко (23), Тарас Степаненко (59)

    18 серпня. Львів. «Арена-Львів»

    Зауважимо, що цей матч донеччани проводили без свого капітана Тайсона.

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