«Шахтар» за шість хвилин вирішив долю гри зі «Львовом» (відео)
Традиційно долю гри вирішили бразильці
Донецьких «Шахтар» здобув четверту перемогу в чотирьох матчах чемпіонату України-2019/2020. «Гірники» вирішли долю протистояння зі «Львовом» за шість хвилин.
«Львів» - «Шахтар» (Донецьк) – 0:2
Голи: 0:1 – Дентіньо (31). 0:2 – Марлос (37)
«Львів»: Сарнавський – Ігор Гончар, Борзенко (к), Братков, Квасний – Педро, Владислав Приймак, Мартан, Сабіно (Роман Зубков, 79), Шина (Ярослав Богунов, 75) – Ренан (Пернамбуко, 46). Тренер – Богдан Блавацький
«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко (к), Алан Патрік (Піхальонок, 63; Додо, 75) – Манор Соломон, Марлос, Дентіньо – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру
Судді: Віктор Копієвський (Кропивницький) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Андрій Скрипка (Кропивницький)
Попередження: Мартан (39), Ігор Гончар (47), Сабіно (67), Квасний (90+1) – Микола Матвієнко (23), Тарас Степаненко (59)
18 серпня. Львів. «Арена-Львів»
Зауважимо, що цей матч донеччани проводили без свого капітана Тайсона.